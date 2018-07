Hulk decide e Zenit dispara na ponta do Campeonato Russo

O Zenit deu um grande passo rumo ao título do Campeonato Russo neste domingo e, mais uma vez, o brasileiro Hulk foi decisivo. Ele anotou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o CSKA Moscou, vice-líder da competição, o que fez o Zenit abrir oito pontos de vantagem na ponta do torneio.

O jogo era aguardado como uma espécie de 'decisão' do Campeonato Russo, uma vez que as duas equipes vinham de sequências invictas já apareciam como principais candidatas ao título. "O campeonato não está decidido. Não podemos relaxar. Faltam 9 rodadas ainda. Queremos ser campeões, mas devemos manter a humildade para confirmar o título", poderou Hulk ao fim da partida. Com os dois gols deste domingo, Hulk assumiu a artilharia do torneio com 11 tentos em 20 jogos.

O brasileiro já vem ganhando fama de 'carrasco' do arquirrival CSKA. Em seis partidas, Hulk já soma quatro vitórias e quatro tentos anotados. “Quando você joga clássico ou jogos importantes a motivação é sempre maior. Eu sempre quero jogar e vencer os clássicos. Quero sempre estar marcando os gols nestes jogos”, afirmou o atacante.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Hulk abriu o placar ao seu estilo: uma pancada de fora da área, que bateu na trave antes de balançar as redes do goleiro Akinfeev. Onze minutos depois, aproveitou rebote do goleiro e, na pequena área, empurrou para as redes mais uma vez. Aos 35, o CSKA descontou, mas não conseguiu esboçar reação, deixando o Zenit com uma mão na taça.

Agora, o time de São Petesburgo tem 51 pontos, contra 43 da equipe da capital. Os líderes ainda estão embalados pela sequência de seis jogos invictos (cinco vitórias e um empate). No Zenit, Hulk encontrou seu faro artilheiro e, em 124 jogos, já soma 60 gols.