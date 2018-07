Hulk é cortado da seleção e Dunga convoca Robinho

O atacante Robinho está de volta à seleção brasileira. Neste domingo, um dia antes da apresentação dos jogadores para os amistosos contra Colômbia e Equador, ambos marcados para os Estados Unidos no início de setembro, o técnico Dunga convocou Robinho, atualmente no Santos.

Robinho acabou sendo chamado de última hora por Dunga em razão da contusão sofrida por Hulk. O atacante do russo Zenit, titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo, foi cortado neste domingo, abrindo espaço para o retorno do atacante santista ao time.

De volta ao futebol brasileiro nas últimas semanas, cedido por empréstimo pelo Milan, Robinho foi figura fundamental na primeira passagem de Dunga como técnico da seleção, entre 2006 e 2010, sendo o artilheiro da equipe e titular absoluto. Agora, ele voltará a trabalhar ao lado do treinador.

O corte de Hulk é o segundo da seleção para os primeiros amistosos da equipe após o fracasso na Copa do Mundo. Anteriormente, também neste domingo, Dunga cortou o lesionado lateral-esquerdo Alex Sandro e convocou Marcelo.

A definição do corte de Hulk leva a seleção a contar com dez jogadores que disputaram o Mundial para os amistosos. São eles: o goleiro Jefferson, o lateral-direito Maicon, o zagueiro David Luiz, Marcelo, os volantes Luiz Gustavo, Fernandinho e Ramires, os meias Oscar e Willian e o atacante Neymar.

Agora sob o comando de Dunga, o Brasil vai enfrentar a seleção colombiana em 5 de setembro, em Miami, e o Equador, no dia 9 de setembro, em New Jersey. A seleção se apresenta nesta segunda-feira em Miami, local do amistoso contra a Colômbia, para iniciar a preparação para os dois primeiros amistosos depois da Copa do Mundo. Os membros da delegação que estão no Brasil têm viagem prevista para esta noite aos Estados Unidos.