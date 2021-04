Hulk faz 2 gols e comemora volta por cima após polêmica com Cuca

Hulk foi do inferno ao céu em apenas quatro dias. Depois de reclamar publicamente no último sábado das poucas oportunidades que vinha recebendo do técnico Cuca, o atacante marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o América de Cali-COL, por 2 a 1, pela Libertadores.

Na noite desta terça-feira, Hulk iniciou a partida no banco de reservas, mas no intervalo entrou no lugar de Vargas e teve uma grande atuação no Mineirão. O atacante abriu o placar em cobrança de pênalti, sofrido por ele mesmo, e depois aproveitou assistência de Savarino para ampliar.

"Futebol é isso, cada dia uma nova história. Depois da entrevista falei que não foi nada contra o professor Cuca, que eu respeito muito. Era mais uma cobrança minha. O futebol dá oportunidades. Consegui entrar e ajudar os companheiros a conseguir a vitória. Agora é focar porque temos um jogo decisivo no final de semana", disse Hulk.

Pela atuação nesta terça-feira, o atacante se credencia a ser titular no sábado, quando Atlético-MG e Tombense fazem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, na Arena Independência.

Uma das principais contratações do Atlético-MG para a temporada 2021, Hulk só havia marcado uma vez nas nove partidas anteriores.