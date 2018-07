Hulk faz dois, Zenit vence e avança na Liga dos Campeões

Com dois gols marcados pelo brasileiro Hulk, o Zenit venceu o Standard Liège por 3 a 0, nesta terça-feira, em São Petersburgo, na Rússia, e se garantiu na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipe russa já havia vencido o confronto de ida dos playoffs da competição continental por 1 a 0, na Bélgica, e assim apenas ratificou o seu favoritismo.

Agora o Zenit espera pelo sorteio dos grupos do torneio, que acontecerá nesta quinta-feira, em Monaco, onde conhecerá os seus três primeiros adversários na próxima edição do principal interclubes do Velho Continente.

O primeiro gol da vitória do Zenit nesta terça foi marcado pelo venezuelano Salomón Rondón no primeiro tempo, antes do atacante que defendeu o Brasil na última Copa do Mundo decretar o placar de 3 a 0 com duas bolas na rede na etapa final.

O Zenit conquistou a vitória com facilidade mesmo tendo o volante Faizulin expulso aos 44 minutos do segundo tempo, quando o atleta recebeu o segundo cartão amarelo e foi consequentemente excluído com a aplicação do vermelho.

O primeiro gol do jogo saiu aos 30 minutos, quando o goleiro do Standard Liège rebateu mal um cruzamento da esquerda e Rondón aproveitou o rebote para cabecear para as redes. No segundo tempo, Hulk ampliou em cobrança de pênalti, batendo forte no canto direito do goleiro, que caiu para o lado esquerdo, aos 8 minutos.

E já em seguida, aos 12, o brasileiro roubou uma bola no meio-campo e partiu em velocidade para fazer um golaço. Depois de passar por um marcador, deu uma meia-lua em outro, ganhou a disputa com um terceiro adversário e tocou com categoria na saída do goleiro.