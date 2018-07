Hulk marca e Zenit mantém campanha 100% na Liga

Três jogos, três vitórias e três gols. O brasileiro Hulk segue comandando a boa campanha do Zenit na Liga dos Campeões. O time russo voltou a campo nesta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo H, e, jogando e casa, em São Petersburgo, venceu o Lyon por 3 a 1. No outro jogo da chave, o Valencia fez 2 a 1 no Genk, da Bélgica.

Hulk marcou o segundo gol do Zenit no jogo, aos 11 minutos do segundo tempo. O brasileiro recebeu na intermediária, não recebeu marcação e arriscou de longe. O chute, de esquerda, foi parar no ângulo direito do goleiro Anthony Lopes, que estava adiantado.

Naquele momento, o jogo estava 1 a 1. Dzyuba abrira o placar para o Zenit logo aos 2 minutos de jogo e o artilheiro Lacazette, de letra, após cruzamento da direita, empatou para o Lyon no comecinho da segunda etapa. O portugês Danny, camisa 10 do Zenit, fechou a contagem.

Já no Mestalla, Feghouli fez 1 a 0 para o Valencia contra o Genk. O time belga empatou com Foket, ainda no primeiro tempo, mas entregou a vitória num gol contra de Mitrovic - o chute de José Gaya explodiu no peito do defensor e foi para dentro.

Com esses resultados, o Zenit segue na liderança do Grupo H, agora com nove pontos. O Valencia vem em segundo, com seis. Tanto Lyon quanto Genk têm apenas um ponto. Se os resultados desta terça-feira se repetirem daqui a 15 dias, com mando de campo inverso, russos e espanhóis garantem classificação antecipada.