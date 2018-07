Hulk marca em goleada do Zenit , mas título russo fica com o CSKA

MOSCOU - Quatro dias depois de ver sua torcida protagonizar momentos de selvageria no Estádio Petrovsky, o Zenit viveu outra decepção nesta quinta-feira, desta vez em campo. A equipe fez sua parte e goleou o Kuban Krasnodar por 4 a 1, mesmo fora de casa, com direito a gol de Hulk, mas acabou ficando sem o título do Campeonato Russo.

Isso porque o CSKA Moscou venceu o Lokomotiv por 1 a 0, em casa, e garantiu o troféu pelo segundo ano consecutivo. O gol marcado por Zoran Tosic logo no primeiro minuto da etapa final levou o CSKA a 64 pontos, um à frente do Zenit, que terminou na segunda colocação e, como prêmio de consolação, conseguiu uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões.

A terceira posição ficou com o Lokomotiv, que liderou boa parte da competição, caiu no final, mas, ao menos, vai à Liga Europa. A reta final deste campeonato, no entanto, ficará manchada pelos acontecimentos ocorridos no último domingo. Atuando em casa, o líder Zenit enfrentava o Dínamo Moscou.

Insatisfeita com a derrota por 4 a 2 e com a perda da liderança, a torcida invadiu o campo. Os jogadores correram para o vestiário, mas um deles, o defensor Vladimir Granat, do Dínamo, acabou levando um soco na cabeça. A partida foi imediatamente suspensa.

A federação russa decretou a derrota do Zenit por 3 a 0, ordenou que a equipe atue em duas partidas na próxima temporada com portões fechados e ainda aplicou uma multa no clube. O CSKA, que não tinha nada a ver com a história, aproveitou do vacilo do concorrente, assumiu a liderança e confirmou o título nesta quinta.