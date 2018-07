Hulk marca, mas Shanghai SIPG só empata na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia

O brasileiro Hulk fez sua parte e deixou sua marca nesta quarta-feira, mas o Shanghai SIPG não passou de um empate por 1 a 1 diante do Urawa Red Diamonds, em casa, pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. O resultado complicou o time chinês para o duelo de volta, no Japão.

Hulk abriu o placar nesta quarta-feira, bem ao seu estilo. Aos 14 minutos, ele recebeu na intermediária, arrancou e encheu o pé de fora da área, sem chances para o goleiro. Só que aos 27, Yosuke Kashiwagi recebeu bola ajeitada dentro da área e bateu cruzado para deixar tudo igual.

Em busca da vitória, o Shanghai SIPG foi para cima no segundo tempo e viu Oscar acertar a trave, mas ficou nisso. Para Hulk, o gol marcado foi o seu nono na Liga dos Campeões da Ásia, disparando na liderança da artilharia da competição.

Com o resultado desta quarta, o Urawa pode garantir vaga na final até com um empate sem gols na volta, dia 18 de outubro, no Japão. Quem avançar, vai encarar na decisão o vencedor do confronto entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Persépolis, do Irã. Na primeira partida, em casa, os árabes levaram a melhor por 4 a 0.