Hulk marca nos pênaltis e Zenit conquista Supercopa da Rússia contra Lokomotiv

O título do Zenit foi conquistado com muito esforço. O Lokomotiv, que contou com os brasileiros Guilherme no gol e Maicon no ataque, abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Niasse. A equipe da capital segurou o resultado até o fim da etapa final. O herói do Zenit foi o lateral-direito Smolnikov, que empatou o jogo aos 38 minutos e levou a partida para o tempo extra.

Após uma prorrogação sem grandes emoções, o Zenit foi melhor nos pênaltis. Além de Hulk, Witsel, Ansaldi e Criscito converteram suas cobranças e garantiram a conquista da equipe. Esta foi a terceira Supercopa conquistada pelo Zenit.