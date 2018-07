Hulk marca, Zenit atropela e avança às oitavas da Liga Europa

O Zenit contou com boa atuação do brasileiro Hulk para despachar o PSV Eindhoven e se garantir nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. Se já havia vencido por 1 a 0 a ida na Holanda, a equipe russa voltou a triunfar sem maiores dificuldades por 3 a 0 em São Petersburgo, com um gol do atacante, e avançou na competição.

Aproveitando o fato de atuar em casa, o Zenit foi para cima no início e abriu o placar aos 29 minutos. Após boa jogada de Danny pela direita, Rondón só desviou para a rede. O segundo saiu logo no início da etapa final. Aos dois minutos, Hulk recebeu pela esquerda, foi cortando para o meio e encheu o pé de direita, no ângulo de esquerdo, marcando lindo gol.

Precisando de três gols para se classificar, o PSV foi para cima e chegou a ter um pênalti a seu favor, mas Luuk de Jong perdeu. O Zenit, então, se aproveitou para selar de vez a classificação. Aos 22 minutos, Rondón aproveitou erro do goleiro após cobrança de falta de Hulk e tocou para o gol no rebote.

Quem também já se garantiu nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira foi o Dínamo Moscou. Depois de um empate por 0 a 0 diante do Anderlecht fora de casa, o time russo venceu por 3 a 1, de virada, para avançar. Mitrovic abriu o placar para os belgas, mas no segundo tempo Kozlov, Yusupov e o brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi definiram a classificação.