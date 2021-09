Hulk perde pênalti, e Palmeiras e Atlético-MG empatam sem gols no Allianz Parque

Terminou sem gols o jogo de ida da semifinal da Libertadores no Allianz Parque. Em um duelo fraco tecnicamente, nervoso, com poucos lances de gol e com os rivais excessivamente preocupados em se defender, Palmeiras e Atlético-MG empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira. Hulk teve a melhor chance de deixar a equipe mineira em vantagem, mas desperdiçou penalidade no primeiro tempo. A cobrança explodiu na trave esquerda de Weverton.

Em casa, mas ainda sem o apoio da sua torcida, o Palmeiras teve uma atuação errática. Pouca coisa deu certo para o time de Abel Ferreira, que abriu mão de jogar para se defender em boa parte da partida diante de um rival que foi mais perigoso nas poucas investidas ofensivas.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG

O jogo de volta que vai definir o primeiro finalista da Libertadores será terça-feira da próxima semana, dia 28, no Mineirão. O estádio terá 30% de sua capacidade ocupada depois que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, voltou a autorizar a presença de público. O empate com gols classifica o Palmeiras.

O inquieto Abel Ferreira, que raramente repete escalações, preferiu escalar um time mais experiente. Preteriu os jovens Danilo e Wesley, que vinham sendo titulares, e mandou a mandou a campo Felipe Melo ao lado de Zé Rafael no meio de campo e Rony com Luiz Adriano no ataque. Não foram boas escolhas.

O time alviverde foi lento, sem criatividade e abdicou de jogar para se defender das investidas atleticanas. Viveu de descidas de Rony pela direita e lançamentos para Luiz Adriano. Os dois atacantes vivem má fase e não conseguiram repetir nesta temporada as exibições de 2020. Dudu e Raphael Veiga, os responsáveis pela criação, estiveram muito apagados.

Diante de um Atlético equilibrado e muito forte ofensivamente, com Hulk e Diego Costa na frente, o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim. No duelo das estratégias, o time mineiro foi melhor. Defendeu-se bem dos poucos ataques do rival paulista, que teve muita dificuldade para sair jogando pelas laterais e, consequentemente para criar, encontrou espaços na defesa palmeirense e só não desceu para o intervalo em vantagem porque Hulk desperdiçou um pênalti.

⚽❌ Um lance capital! No primeiro tempo, Hulk teve a chance de marcar para o @Atletico, mas cobrou o pênalti na trave. Tudo igual na primeira semifinal da CONMEBOL #Libertadores entre Galo e @Palmeiras. pic.twitter.com/axpnENikLj — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 22, 2021

Aos 40 minutos, Jair foi lançado nas costas de Piquerez, e cruzou para trás. Diego Costa se antecipou e foi derrubado por Gustavo Gómez dentro da área. Hulk cobrou a penalidade na trave esquerda de Weverton e o 0 a 0 foi mantido no placar na primeira etapa.

O panorama visto na primeira etapa se manteve no segundo tempo com algumas modificações. O Palmeiras, nos últimos 45 minutos, tentou jogar. Ficou mais com a bola, mas não achou os espaços na bem armada defesa do Atlético, que ficou sem Diego Costa nos minutos iniciais. Ele saiu lesionado e deu lugar a Keno, o que fez com que Hulk fosse jogar como homem de referência.

Abel também mexeu, mas por opção técnica. Entraram Deyverson e Wesley nas vagas de Luiz Adriano e Dudu. O ídolo palmeirense saiu bravo com a substituição. Tirou as caneleiras e jogou no gramado. Minutos depois, Danilo foi para o campo na vaga de Felipe Melo. Cuca respondeu lançando mão de Vargas no lugar de Zaracho.

O Palmeiras até tentou incomodar, mas não conseguiu. Assim como na etapa inicial, no segundo tempo as melhores - e poucas - chances foram atleticanas. Hulk levou perigo com duas finalizações de fora da área. A primeira saiu por cima do gol de Weverton e a segunda, em cobrança de falta, foi para fora, passando perto da trave direita. O Palmeiras rodou a bola de um lado para o outro, mas sem criatividade, não encontrou espaços.

No fim, numa última tentativa de mudar o placar, Patrick de Paula e Gabriel Veron foram acionados no Palmeiras e Eduardo Sasha, no Atlético. Nada mudou. Terminou sem gols o truncado e de certa forma melancólico jogo no Allianz Parque. No Mineirão, espera-se que os dois times, com elencos milionários, mostrem mais do que foi visto em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 0 x 0 ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael (Patrick de Paula), Dudu (Wesley) e Raphael Veiga; Rony (Gabriel Veron) e Luiz Adriano (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG - Éverson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández (Nathan) e Zaracho (Vargas); Hulk (Eduardo Sasha) e Diego Costa (Keno). Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Patricio Loustau (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Zaracho e Zé Rafael.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).