Hulk prega respeito ao Corinthians, mas quer repetir vitória e gols do 1º turno

Adversário desta quarta-feira, no Mineirão, o Corinthians traz boas recordações ao atacante Hulk. No primeiro turno do Brasileirão, na Neo Química Arena, virada do Atlético-MG para 2 a 1 com dois gols do atacante. Pregando respeito ao oponente, o astro mineiro espera repetir a dose em Belo Horizonte para deixar o líder ainda mais perto do título.

"Se pudermos repetir o mesmo resultado do primeiro turno, que é a vitória, será muito importante para a gente. Claro, levando em consideração que vamos enfrentar um grande time, que é o Corinthians, que tem grandes jogadores, é um time muito difícil de ser batido", enfatizou Hulk. "Mas, a gente está muito forte na nossa casa, diante de nossa torcida. Vamos levar isso para o nosso lado, para encarar esse jogo da melhor maneira possível."

Será um duelo entre as duas melhores defesas da competição e Hulk sabe que pode ser um diferencial pela força física e pelas finalizações de longa distância. Ele prega, primeiro, pelos três pontos, mas não esconde que ficaria ainda mais feliz caso fosse às redes. Com 11 gols, ele está um atrás de Gilberto, do Bahia, artilheiro do Brasileirão, outra meta pessoal.

"O mais importante vai ser a vitória, esses três pontos que vamos buscar até o final, para continuar a nossa caminhada, nosso sonho de ser campeão. Se eu fizer gol, vou ficar mais feliz ainda, mas o mais importante é a vitória", garantiu, tirando uma pressão desnecessária das costas.

O Atlético-MG tem 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, mas mantém os pés no chão. O time está fechado em evitar declarações que motivem os oponentes. Ano passado teve uma vantagem de cinco pontos e nem pelo título brigou na rodada final. Agora, a ordem é evitar tropeços, sobretudo no Mineirão.

"Acho que foi bom para a gente o resultado (empate do Flamengo), com certeza. Mas, o mais importante, é fazer o nosso papel. É ganhar os nossos jogos, sempre respeitando os adversários, e é isso que vamos fazer contra o Corinthians. Respeitando o time deles, mas claro, buscando o nosso objetivo que é a vitória."