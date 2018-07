Hulk prevê jogo difícil da seleção brasileira contra o Japão na Polônia

WROCLAW - Com a experiência de ter jogado três anos no futebol japonês, o atacante Hulk alerta que a seleção brasileira terá dificuldades no amistoso a ser disputado na terça-feira, na cidade polonesa de Wroclaw.

"Com certeza, teremos grande dificuldade. Conheço os jogadores da seleção japonesa, com alguns até já joguei junto. São jogadores de qualidade", atestou o atacante, após o treino deste sábado.

Para Hulk, prova do bom futebol japonês aconteceu na noite de sexta-feira, quando os asiáticos venceram a França, por 1 a 0, em amistoso disputado no Stade de France. "O time japonês sempre foi conhecido por jogar muito na correria, mas hoje não é mais assim. Eles têm qualidade. Prova disso foi a vitória sobre a França, ontem".

Hulk e os demais jogadores da seleção participaram de um treino aberto neste sábado. Cerca de 1500 torcedores poloneses puderam assistir ao trabalho tático comandado por Mano Menezes, que dividiu o grupo em três times. O treinador deu atenção especial à marcação e à saída de bola na defesa. Recuperado de dores, Leandro Damião voltou a treinar com bola e tem chances de ser titular.

Após folga na sexta-feira, o grupo brasileiro fez neste sábado o primeiro de três treinos em sequência, algo raro na preparação para amistosos. No domingo, a atividade em campo será realizada à tarde (manhã no Brasil). No dia seguinte, Mano comandará treino pela manhã (6 horas de Brasília) no Estádio Miejski, onde será disputado o amistoso na terça, às 9h10 (de Brasília).