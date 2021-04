Hulk reclama da reserva com Cuca e admite que Atlético-MG está devendo

Uma das principais contratações do Atlético-MG em 2021, Hulk ainda não deslanchou. Com apenas um gol em nove jogos, o atacante de 34 anos não escondeu a sua insatisfação com as poucas oportunidades que vem recebendo desde a chegada do técnico Cuca.

"Queria estar no meu melhor nível. Mas a questão não é só física, precisa de confiança, minutos jogados e não estou tendo isso. Desde que o professor Cuca chegou, não tive uma sequência de três ou quatro jogos. Espero pegar mais ritmo e confiança para jogar no meu melhor nível e dar alegria para a torcida do Galo", disse Hulk, em tom de desabafo.

Na noite deste sábado, diante do Athletic, pela última rodada do Campeonato Mineiro, Cuca escalou o Atlético com os reservas porque na terça-feira tem o jogo contra o América de Cali-COL, no Mineirão, pela Copa Libertadores. Hulk ficou os 90 minutos em campo, mas pouco fez.

O único gol da partida foi marcado pelo lateral-direito Mariano em cobrança de falta. Apesar da vitória, o Atlético-MG teve mais uma atuação aquém do esperado. Hulk admitiu que o time está devendo um melhor futebol nesse início de temporada.

"Sendo bem transparente, sincero, temos que evoluir bastante. A gente vem trabalhando, tendo muita dificuldade. Esperamos dar a volta por cima o mais rápido possível", afirmou o atacante.

Classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro com a melhor campanha da primeira fase, o Atlético busca a primeira vitória na Libertadores depois de ter empatado com o La Guaira-VEN, por 1 a 1, na estreia da competição.