Hulk supera marca de Ronaldo Fenômeno na Liga dos Campeões

Quatro dos 28 gols marcados na quarta-feira na Liga dos Campeões da Europa foram de jogadores brasileiros. E o destaque foi Hulk, autor de dois na grande vitória do Zenit sobre o Valencia por 3 a 2 na Espanha. Assim, ele atingiu a marca de 15 gols no mais importante torneio de clubes do mundo e superou ninguém menos do que os atacantes Ronaldo 'Fenômeno', Adriano 'Imperador' e ainda Neymar.

“Fico muito feliz em saber destes números. Passar o Ronaldo, que sempre foi meu ídolo, e o Neymar. Mas este ainda está na disputa. Estou entrando para história da competição. E sou novo e tenho muitas Liga dos Campeões para disputar e marcar mais gols”, disse o atacante do Zenit.

Agora, Hulk é o 10.º brasileiro com mais gols no torneio, empatado com Roberto Carlos, ex-lateral-esquerdo que conquistou três títulos da Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid. "Sempre fui fã do Roberto Carlos e meu 15.º gol (o segundo contra o Valência) foi no estilo dele. Acho que ele assinaria embaixo. Mas tenho um recado para ele. Agora vou passá-lo na competição", brincou o jogador. Kaká lidera a lista com 30 gols e Rivaldo é o segundo, com 27. Contudo, a melhor média é de Romário. O 'Baixinho' fez 16 gols em 26 partidas, média de 0,62 gols/jogo.

O jogo. Nome certo na lista de convocados que Dunga divulgará nesta quinta-feira para os jogos em outubro contra Chile e Venezuela pelas Eliminatórias, Hulk foi um pesadelo para o Valencia no primeiro tempo. Ele abriu o placar com um tiro cruzado e fez 2 a 0 com uma bomba de fora da área que entrou no ângulo direito. A equipe espanhola buscou o empate na segunda etapa, mas o meia belga Witsel recolocou o Zenit na frente e garantiu os três pontos.

CONFIRA A LISTA DOS BRASILEIROS QUE MAIS FIZERAM GOLS NA LIGA DOS CAMPEÕES DA EUROPA:

JOGADOR GOLS/JOGOS MÉDIA DE GOLS POR JOGO

1.º - Kaká 30 gols em 86 jogos 0,35

2.º - Rivaldo 27 gols em 73 jogos 0,37

3.º - Jardel 24 gols em 46 jogos 0,54

4.º - Élber 24 gols em 69 jogos 0,35

5.º - Luiz Adriano 20 gols em 41 jogos 0,35

6.º - Ronaldinho 18 gols em 47 jogos 0,38

7.º - Juninho P. 18 gols em 58 jogos 0,31

8.º - Romário 16 gols em 26 jogos 0,62

9.º - Roberto Carlos 15 gols em 120 jogos 0,13

10.º - Hulk 15 gols em 44 jogos 0,34

11.º - Neymar 14 gols em 23 jogos 0,61

12.º - Adriano 14 gols em 27 jogos 0,52

13.º - Ronaldo 14 gols em 40 jogos 0,35