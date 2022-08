Hulk faz críticas após derrota do Atlético-MG: 'Está na hora de ter vergonha na cara'

Cuca reestreou no comando do Atlético-MG há apenas uma semana, mas já terá que superar um momento difícil no time, causado pela sequência negativa nos gramados e também por uma potencial crise no vestiário, no extracampo. Na noite de domingo, o atacante Hulk disparou contra a atuação do time na derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR, em casa, pelo Brasileirão, e criticou a defesa da equipe.

"Se sou mais forte fazendo gol, lutando lá na frente, brigando, vou fazer isso. Não vou lá atrás buscar a bola, porque, senão, vou complicar meu time. Se a minha zaga é boa defendendo, botando a bola para frente, tem que fazer isso. Ou seja, fazer o simples. O feijão com arroz, às vezes, é muito mais importante do que ficar inventando toda hora", comentou o atacante.

Leia Também Como funciona o mercado de fornecimento de uniformes e materiais esportivos no Brasileirão?

O atacante cobrou mais humildade e maturidade da equipe atleticana. "Está na hora de ter vergonha na cara, mais maturidade e experiência, porque, senão, vamos ficar lamentando toda hora", declarou. "Falta maturidade. Aqui ninguém é criança, ninguém é moleque. Todo mundo sabe que, quando não se está correndo bem, quando o resultado não vem, tem que ser mais maduro."

Hulk ainda tentou amenizar suas críticas à defesa atleticana, mas voltou a disparar ao reclamar o "gol besta" que o time teria sofrido. "Não é culpar a defesa porque a defesa começa lá no ataque, comigo, com o Kardec, o Sasha...", ponderou. "Quando se está ganhando bem, 1 a 0 é goleada. Não pode tomar gol besta."

O "gol besta" foi sofrido aos 51 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória ao Athletico-PR. Antes disso, a equipe da casa já havia sofrido um gol de contra-ataque, que pegou a defesa mineira completamente desprotegida.

O tropeço fez o Atlético-MG chegar à marca de quatro jogos sem vitória no Brasileirão, se distanciando dos primeiros colocados. O time de Cuca ocupa o sétimo lugar, fora até mesmo da zona de classificação para a Copa Libertadores.