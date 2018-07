Hulk volta a treinar com a seleção brasileira na Granja Comary

Debaixo de chuva insistente e forte e de um frio perto dos 10 graus, além de vento forte em Teresópolis, a boa notícia da seleção brasileira foi a volta de Hulk aos treinamentos de campo. O atacante ficou fora da partida contra o México por acusar uma fisgada na coxa esquerda no último coletivo de preparação do time. Como o Estado garantiu, Hulk não jogaria em Fortaleza, onde fez exame de ressonância magnética para saber se havia lesão no músculo, o que não foi constatado, de acordo com a CBF, e daria sua vaga para Ramires.

Houve uma tensão entre o jogador e a comissão técnica por causa dessa ausência. O médico José Luiz Runco liberou Hulk para a partida contra os mexicanos. O atleta, no entanto, não jogou porque não sentia confiança e temia agravar seu desconforto e perder a Copa. Felipão chamou a responsabilidade e definiu que Hulk não jogaria no Castelão. Não era o que o técnico esperava do jogador, sobretudo porque se comprovou mais tarde que o Brasil sentiu muito sua falta.

Por isso que Felipão fez questão de mandar o atacante a campo nesta reapresentação depois da folga, mesmo num campo pesado e enxarcado. Quer saber se poderá contar com ele de agora em diante. Hulk fez todas as movimentações dos demais jogadores. No fim do trabalho, conversou rapidamente com o médico Rodrigo Lasmar, levou as mãos as costas e foi embora. O treinador precisa de uma resposta até sexta para poder fazer um coletivo sábado já pensando no jogo com Camarões, em Brasília.