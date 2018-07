Hull City decidirá a Copa da Inglaterra contra o Arsenal

LONDRES - O Hull City viveu uma semana histórica. Na quarta-feira, foi proibido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) de mudar seu nome para Hull Tigers, como queria o dono do clube, o magnata egípcio Assem Allam. Neste domingo, chegou ao maior feito dos seus 110 anos de história ao avançar à final da Copa da Inglaterra.

Vice-campeão da segunda divisão inglesa no ano passado, o Hull ganhou do Sheffield United por 5 a 3 em Wembley neste domingo num jogo emocionante. O rival, que já ganhou o Campeonato Inglês uma vez, em 1898, e foi campeão quatro vezes da Copa da Inglaterra, a última delas em 1925, hoje é um dos piores da terceira divisão.

Ainda assim, o jogo foi equilibrado. O Sheffield United abriu o placar, levou o empate e voltou à frente ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, o Hull fez três gols em sequência e abriu 4 a 2. Aos 45, na base da pressão, o Sheffield descontou e foi para o tudo ou nada. Acabou sendo o nada, uma vez, aos 49, o irlandês Meyler fez o gol decisivo.

A final da Copa da Inglaterra será no dia 17 de maio, novamente em Wembley, contra o Arsenal. No sábado, a equipe londrina precisou dos pênaltis para superar o Wigan, após empate por 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação, para entrar na briga pelo título.

O Hull só jogou três vezes a primeira divisão do Inglês, em 2008/2009, 2009/2010 e agora. Até então, a sua melhor atuação na Copa da Inglaterra havia sido em 2008/2009, quando perdeu nas quartas de final. Na ocasião, foi eliminado exatamente pelo Arsenal.