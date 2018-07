Hull City deve se esforçar mais para evitar crise, diz técnico

A derrota deixou o Hull na zona de rebaixamento, no 18º lugar, com um ponto a menos da posição segura.

Bruce confirmou que o clube chegou a um acordo pelo atacante Dame N’Doye, do Lokomotiv Moscow, e está em negociação pelo ala Aaron Lennon, do Tottenham Hotspur. O senegalês N’Doye marcou 27 gols em 66 jogos pelo time russo.

Perguntado se reforços no ataque ajudarão a encerrar a fase ruim do Hull, Bruce disse que os atuais são os que devem assumir a responsabilidade por mudar a sorte do time na competição.

"É a primeira vez em dois anos e meio que estes jogadores estão comigo que estamos, eu não diria crise, mas com problemas", afirmou Bruce, que levou o Hull à final da Copa da Inglaterra no ano passado.

"Precisamos arregaçar as mangas e mostrar do que somos feitos, e dar mais do que demos hoje. Se fizermos isso, ficaremos bem, se não, estaremos com um grande problema."