Hull City e West Ham empatam por 2 a 2 pelo Inglês

O Hull chegou á décima colocação com o resultado, com cinco pontos ganhos. No próximo sábado, duela com o Newcastle na casa do adversário. Por sua vez, o West Ham somou o quarto ponto na competição, é o 13.º, e na próxima rodada duelará com o Liverpool, também no sábado, mas em casa.

Atuando em casa, o Hull começou melhor nesta segunda-feira, pressionou e abriu o placar aos 38 minutos. Abel Hernández aproveitou cruzamento da direita e acertou bela cabeçada no canto. A resposta do West Ham veio aos quatro do segundo tempo. Destaque equatoriano na Copa do Mundo, Enner Valencia arriscou de longe e acertou o ângulo para marcar um belo gol.

Aos 18 minutos, o Hull City aproveitou erro em cobrança de lateral do adversário, Diamé arrancou, pedalou e tocou com categoria no canto para marcar outro belo gol. A alegria dos mandantes, no entanto, durou pouco. Isso porque dois minutos depois, após bola batida da direita, Davies se enrolou e acabou marcando contra, selando o resultado.