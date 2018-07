Hull City vence em casa e define quartas da Copa da Inglaterra

LONDRES - Dois jogos nesta segunda-feira definiram os últimos classificados para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Confirmando o favoritismo, o Hull City, que é o 11.º colocado no Campeonato Inglês, venceu em casa o Brighton & Hove Albion, da segunda divisão, por 2 a 1. Na semana passada as equipes haviam ficado no 1 a 1 e por isso foi necessário o jogo de volta.

Também nesta segunda-feira, o Charlton, que está na zona de rebaixamento da segunda divisão, surpreendeu o Sheffield Wednesday por 2 a 1, fora de casa, e também avançou. Assim, serão dois times da segunda divisão entre os oito times classificados para as quartas - o outro é o Wigan. Sheffield United vem da terceira e é a grande zebra da temporada.

No próximo dia 8 de março o Arsenal abre as quartas de final contra o Everton. Depois, O Hull recebe o Sunderland e o Sheffield United joga contra o Charlton. No domingo, o Manchester City pega o atual campeão Wigan, na reedição da final do ano passado. O jogo é em Manchester.