Humilde, Conca divide méritos com grupo do Fluminense

RIO - Principal jogador do Fluminense na conquista do título do Campeonato Brasileiro, o meia Conca tratou de adotar um discurso humilde após a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani e dividiu o mérito pela conquista do título com os outros jogadores, a comissão técnica, a diretoria e a torcida. Apesar disso, admitiu viver um momento especial da sua carreira.

"Eu estou feliz de ter feito um trabalho que ajudou o Fluminense a ser campeão. O grupo foi decisivo, o treinador mais uma vez demonstrou ser um grande técnico, a torcida, todas as pessoas do Fluminense se uniram e ajudaram na conquista. Sabíamos que ia ser difícil", afirmou.

O meia argentino avaliou o seu desempenho na conquista do título nacional em que participou das 38 partidas do Fluminense. "Sem os companheiros, ninguém consegue nada sozinho. Trabalhei, fui responsável, sabia o que queria. Aconteceram coisas boas, não me machuquei, jogo pra me divertir. Estava alegre e muito feliz no Fluminense. E a felicidade faz a gente jogar assim. O Fluminense tem grande time", comentou.

Conca evitou pedir ser convocado para defender a seleção da Argentina e avaliou que ainda pode melhor para voltar a ser lembrado. "Se fosse convocado, seria pelo meu trabalho. Hoje tenho possibilidade, mas respeito todos que estão na seleção. Se ainda não tive uma chance é porque falta algo", disse.

Ídolo do Fluminense, Conca agradeceu o apoio recebido dos torcedores. Ele aproveitou para elogiar o empenho de jogadores badalados do elenco, como o atacante Fred e o meia Deco. "O torcedor me dá confiança, agradeço eles. É a melhor do mundo, não tem nada igual. Tem estrelas no time, mas são todos humildes".