'Humilhado', Rivaldo dispara críticas contra Carpegiani O meia Rivaldo perdeu a paciência com o técnico Paulo César Carpegiani. Nesta quinta-feira, o pentacampeão viu do banco de reservas o São Paulo ser eliminado da Copa do Brasil ao perder por 3 a 1 para o Avaí na Ressacada. Ao fim do jogo, se disse humilhado pelo treinador, repetidas vezes. As declarações expõem a insatisfação do elenco com Carpeginai, que balança no cargo.