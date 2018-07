Hummels assina contrato com o Bayern e comemora

O zagueiro Mats Hummels se tornou mais um nome a deixar o Borussia Dortmund e acertar com o rival Bayern de Munique há duas semanas, quando a negociação foi confirmada pelos clubes. Somente nesta segunda-feira, no entanto, o jogador de 27 anos assinou contrato com o clube bávaro por cinco temporadas, até o dia 30 de junho de 2021.

A assinatura de contrato de Hummels aconteceu somente dois dias depois de o zagueiro estar em campo com o Borussia para decidir a Copa da Alemanha justamente diante do Bayern. O time de Munique acabou levando a melhor na ocasião e conquistou o título nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

Hummels foi bastante criticado pela troca de clube, principalmente porque condenou seus ex-companheiros Mario Götze e Lewandowski exatamente por esta decisão há alguns anos. Nesta segunda, no entanto, o jogador lembrou que foi criado nas divisões de base do Bayern e explicou que por isso decidiu aceitar a proposta.

"É claro que a saída do Borussia Dortmund é difícil para mim. Mas em 2008, eu senti isso quando fiz o caminho na direção oposta", declarou ao site do Bayern. "Agora, estou simplesmente feliz por tudo que me espera no Bayern. Estou muito animado."

A chegada também foi celebrada pela diretoria do Bayern. "Para fortalecer o nosso time, trazemos um zagueiro não só de nível mundial, mas que não tem medo de responsabilidade e, mais que isso, vem da nossa base. Agora, desejamos sucesso a ele na Eurocopa", disse o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.