Hummels avisa o Borussia que quer se transferir para o arquirrival Bayern

"O conselho do Borussia Dortmund decidiu que para fazer tal troca, Bayern de Munique e Dortmund precisam chegar a um valor correspondente ao nível extraordinário do jogador. Até agora o Bayern de Munique não fez uma oferta", informou o Borussia.

Ainda de acordo com a direção do time de Dortmund, Hummels, como todos os outros jogadores do elenco, não tem uma cláusula rescisória em seu contrato, que vence em 30 de junho de 2017. Assim, a única possibilidade para o Bayern é aceitar pagar o valor que o Borussia vier a pedir.

Hummels foi formado nas categorias de base do Bayern de Munique e deixou o clube aos 19 anos para jogar no Borussia. Antes da transferência, fez só uma partida pelo time principal do Bayern. No Borussia, teve enorme sucesso, a ponto, de, aos 27 anos, estar na sua sétima temporada como titular.

Atualmente, Hummels também é titular absoluto da seleção alemã, tendo ajudando-a a conquistar a Copa do Mundo de 2014. Também o Manchester City teria interesse na contratação do jogador, que seria um pedido de Pep Guardiola, futuro técnico do time inglês. Mas o Bayern, onde Guardiola ainda está, parece ter saído na frente nessa disputa.

Recentemente, o Bayern tirou outros dois ídolos de Dortmund: Lewandowski, ao fim da temporada 2013/2014, e Götze, após a temporada 2012/2013. O primeiro saiu de graça, com o contrato encerrado, mas o segundo rendeu cerca de 37 milhões de euros.