Hummels lamenta fase do Borussia Dortmund: 'Tudo dá errado'

Se na Liga dos Campeões o Borussia Dortmund lidera seu grupo com 100% de aproveitamento após três partidas, no Campeonato Alemão a equipe está irreconhecível e ocupa apenas a 15.ª colocação, com sete pontos em nove partidas, próxima à zona de rebaixamento. No sábado, voltou a ser derrotada, desta vez pelo Hannover, por 1 a 0 em casa, e o desespero já começa a tomar conta dos jogadores.

"Não temos sido piores que nossos oponentes, mas ainda assim estamos perdendo um jogo atrás do outro. Isso que está acontecendo é uma fase realmente, realmente difícil na qual no Campeonato Alemão tudo que pode dar errado, dá errado. Está começando a ficar realmente difícil encontrar explicações", disse o zagueiro Mats Hummels.

Mesmo garantindo que o Borussia não tem atuado pior que seus oponentes, Hummels negou-se a classificar a derrota de sábado como injusta. Para o zagueiro, foi justamente o fato de sua equipe ter criado tantas chances e desperdiçado todas que fez com que merecesse ser derrotada pelo Hannover.

"Não vai nos levar a lugar nenhum dizer que nós não merecemos essa derrota. Nós tivemos um monte de chances de fazer 1 a 0 e não soubemos aproveitá-las. Ao invés disso, nossos oponentes marcaram com o primeiro ou segundo chute a gol deles", comentou.