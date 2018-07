Hummels não treina e fica com poucas chances de jogar

Enquanto os demais jogadores fizeram um treino de alta intensidade, mesmo sob o forte sol do sul da Bahia, o jogador do Borussia Dortmund, autor do segundo gol da goleada por 4 a 0 sobre os portugueses, fez apenas uma leve atividade física. A comissão técnica da seleção alemã ainda tem a esperança de que Hummels estará em campo no sábado, mas as chances diminuem a cada dia que passa.

Caso Hummels não jogue, o escolhido para entrar no time deverá ser Shkodran Mustafi, da Sampdoria, da Itália. O zagueiro não havia sido convocado por Joachim Löw para a Copa do Mundo e só está no Brasil porque o meia Marco Reus se machucou no último amistoso antes do Mundial, contra a Armênia.

Per Mertesacker, companheiro de Hummels na zaga alemã, acredita que a partida contra Gana será muito física e que o seu time não pode cair na armadilha de fazer o tipo de jogo que mais agrada aos africanos.

"A seleção de Gana é muito mais forte fisicamente do que a de Portugal, isso eu posso garantir", comentou o jogador do Arsenal, da Inglaterra. "Gana tem jogadores robustos, muito difíceis de enfrentar no um contra um. Teremos de ter muita esperteza tática para que nós, da defesa, não fiquemos expostos a esse tipo de situação."