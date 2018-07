Hummels pede maior 'estabilidade' para seleção alemã

"Nós estávamos atrás do placar contra Gana e tínhamos que atacar", afirmou o zagueiro do Borussia Dortmund, um dos titulares da seleção alemã. "Mas, mesmo quando conseguimos o empate, continuamos no ataque para vencer. E foi aí que nos expusemos", acrescentou.

Para Hummels, o fato do lateral de origem Philipp Lahm estar jogando como volante é "irrelevante", não prejudicando o sistema defensivo alemão. O zagueiro, no entanto, admitiu que faltou "estabilidade" no duelo contra os ganeses.

"Quando jogamos bem, nós conseguimos controlar o adversário. Mas não devemos perder a bola com frequência. Temos de ser dominantes, tanto quando temos a posse de bola e quando não temos", explicou.

Ainda que tenha saído com apenas um ponto no confronto contra Gana, a Alemanha jogará pelo empate contra os Estados Unidos - para quem a igualdade também basta - na última rodada da fase de grupos do Mundial. O jogo será na próxima quinta-feira, às 13 horas, na Arena Pernambuco, no Recife.