Hungaro confirma que Botafogo terá reservas sábado contra o Macaé

RIO - Os titulares do Botafogo vão poder pular o primeiro dia de carnaval à vontade. Nesta sexta-feira o técnico Eduardo Hungaro confirmou que a equipe que vai enfrentar o Macaé, neste sábado, em Moça Bonita, será formada unicamente por jogadores reservas. Por conta da Libertadores, o treinador tem revezado a escalação de dois times distintos no Estadual.

"Estamos construindo nesse 14 jogos, sete de cada equipe, algo muito importante. Quem tiver atenção vai ver que jogadores de uma equipe são importantes na outra e vice-versa. O Botafogo é um time de qualidade, disse isso no período de resultados não muito bons. Vivemos um momento de afirmação e confirmação", comentou o treinador, nesta sexta.

No último treino antes da partida, nesta sexta, ele confirmou o time com: Helton Leite; Lucas, Dankler, André Bahia e Junior Cesar; Airton, Bolatti, Renato, Gegê e Daniel; Henrique.

Com 15 pontos, o Botafogo é apenas o sexto colocado do Campeonato Carioca. Neste sábado, joga pela 11.ª rodada, na qual Fluminense (segundo), Cabofriense (terceira) e Vasco (quarto) já atuaram. Último dentro do G4, o time de São Januário soma 21 pontos a quatro jogos do fim do turno.

"Dependemos de um bom resultado, sabemos disso. A vitória é fundamental. Depois vão faltar só quatro jogos, é importante fazer todo o necessário para obter a vitória e ficar a três pontos do Vasco e a cinco do Fluminense e da Cabofriense. O pensamento é conquistar a vitória, respeitando o Macaé", destaca o treinador.