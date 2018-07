Hungaro faz mistério no time do Botafogo para domingo

RIO - O técnico Eduardo Hungaro resolveu fazer mistério sobre a escalação do Botafogo para o jogo deste domingo, contra o Duque de Caxias, em Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A dúvida é se ele vai utilizar os titulares ou irá apostar novamente nos reservas.

No treino desta sexta-feira, Hungaro escalou a equipe titular, que venceu o San Lorenzo na última terça, no Maracanã, pela Libertadores. A formação tem Jefferson; Edilson, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Wallyson e Ferreyra.

Mas ele manteve a dúvida sobre o aproveitamento dos titulares neste domingo, pois pode poupá-los novamente no Campeonato Carioca - mesmo só voltando a jogar no dia 26 de fevereiro pela Libertadores. Assim, escalaria os reservas, que derrotaram o Bonsucesso na última quinta-feira.

Apesar da vitória sobre o Bonsucesso, quando utilizou os reservas, o Botafogo está em situação ruim no Campeonato Carioca. Passadas sete rodadas, soma apenas oito pontos e ocupa a nona colocação, longe do grupo que vai à semifinal - o líder da competição é o Fluminense, com 16 pontos.

Diante disso, a expectativa é de que Hungaro escale os titulares neste domingo, para que o Botafogo consiga vencer o Duque de Caxias e melhore sua situação no Campeonato Carioca. Mas o técnico, fazendo mistério, prometeu decidir sobre o time apenas neste sábado.