Hungria define novo técnico para continuidade das Eliminatórias da Eurocopa

Ex-jogador da seleção, Dardai se tornou técnico da Hungria em setembro do ano passado, quando ainda foi mantido como treinador de equipes de base do Hertha. Em fevereiro, entretanto, ele foi promovido a interino da equipe profissional do clube. E, em maio, o húngaro assinou contrato para assumir o time de forma efetiva após ter ajudado a livrar o clube do rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Alemão.

Escolhido para assumir a seleção da Hungria, Storck acumulou um retrospecto ruim de duas vitórias e nove derrotas como treinador do Casaquistão entre 2008 e 2010 e, em março passado, havia sido anunciado como novo diretor esportivo da Federação Húngara de Futebol.

A Hungria ocupa atualmente a terceira posição do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa, com 11 pontos, e voltará a atuar pelo qualificatório no dia 4 de setembro, quando enfrentará a líder Romênia, que tem 14 pontos, em Budapeste.