Hungria demite técnico depois de derrota nas Eliminatórias da Euro

A Federação de Futebol da Hungria anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Attila Pinter do comando da seleção nacional. A queda do treinador acontece pouco mais de uma semana depois da derrota da Hungria por 2 a 1 para a Irlanda do Norte, no dia 7 de setembro, em Budapeste, na estreia nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

O presidente da federação, Sandor Csanyi, disse que o ex-jogador Pál Dárdai assumirá o comando da seleção húngara interinamente e vai dirigi-la nos três jogos restantes neste ano. Hoje aposentado, o ex-meio-campista, de 38 anos, disputou 61 partidas pela Hungria.

Na atualização desta quinta-feira do ranking da Fifa, a seleção húngara caiu 20 posições, para o 54º lugar. Além disso, a equipe não consegue se classificar para um grande torneio internacional desde a Copa do Mundo de 1986, realizada no México.

Csanyi explicou que Dárdai rejeitou uma proposta para comandar a Hungria em tempo integral sob a alegação de que prefere permanecer no Hertha Berlim, clube em que terminou a carreira de jogador em 2011 e onde trabalha como supervisor nas divisões de base.