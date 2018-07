Hungria vence Noruega e garante vaga na Eurocopa após 43 anos

A Hungria derrotou a Noruega por 2 a 1 neste domingo, em Budapeste, e garantiu vaga na Eurocopa de 2016, que será na França. A seleção húngara já havia vencido o duelo de ida da repescagem, fora de casa, por 1 a 0 e jogava pelo empate.

Com o apoio dos torcedores, no entanto, conseguiu o triunfo e encerrou um jejum de 43 anos sem disputar o torneio continental. Os gols do triunfo histórico foram marcados por Tamás Priskin e Markus Henriksen (contra). O próprio Henriksen descontou no final a favor dos noruegueses.

A Hungria começou melhor a partida e saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo. Priskin recebeu na entrada da área e, diante de três marcadores, cortou para o lado direito e bateu no ângulo esquerdo do goleiro Nyland.

O segundo saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo, graças a uma grande ajuda da zaga adversária. Após cobrança de escanteio, Henriksen se atrapalhou ao tentar afastar e mandou contra o patrimônio. Para se redimir da besteira, Henriksen foi ao ataque e conseguiu descontar. Ele aproveitou rebote do goleiro Kiraly e diminuiu.

Com a classificação, a Hungria se junta a outras 20 seleções que estão garantidas no torneio: França (anfitriã), Inglaterra, República Checa, Islândia, Áustria, Irlanda do Norte, Portugal, Espanha, Suíça, Itália, Bélgica, País de Gales, Romênia, Albânia, Alemanha, Polônia, Rússia, Eslováquia, Croácia e Turquia.

Ainda restam três vagas em aberto. Pela repescagem das Eliminatórias, a Irlanda receberá a Bósnia-Herzegovina nesta segunda-feira, após um empate em 1 a 1 no jogo de ida. Na terça, mais dois jogos. A Eslovênia encara a Ucrânia, em casa, depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0. A Dinamarca, que foi derrotada por 2 a 1, tenta reverter o placar em duelo contra a Suécia, em Copenhague.