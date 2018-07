Huntelaar é suspenso por seis jogos após expulsão pelo Schalke

O Schalke 04 não terá o atacante Klaas-Jan Huntelaar pelas próximas seis partidas. Nesta segunda-feira, a Associação Alemã de Futebol anunciou uma dura punição ao jogador holandês por sua expulsão na vitória por 1 a 0 diante do Hannover no último sábado. No lance, ele ignorou completamente a bola e acertou um pontapé no jogador adversário, recebendo o cartão vermelho direto.

Esta foi a primeira vez que Huntelaar foi expulso de forma direta no Campeonato Alemão, mas isso não impediu que a associação local impusesse uma dura pena ao atleta. A entidade considerou que o holandês agrediu Manuel Schmiedebach na jogada em questão e por isso decidiu pela suspensão.

Imediatamente depois do anúncio da decisão, o Schalke afirmou, em sua página no Twitter, que "não aceita" a pena. "Acreditamos que foi um ato violento, mas isso não é do feitio do Klaas-Jan. Certamente, o cartão vermelho se justificou, mas a suspensão por seis jogos, em nosso ponto de vista, é exagerada. Portanto, entraremos com recurso", disse o dirigente Horst Heldt.

A expulsão já faria Huntelaar perder o confronto de terça-feira diante do Bayern de Munique. Se a apelação não surtir efeito, o atacante também ficará de fora dos duelos diante de Borussia Monchengladbach, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Borussia Dortmund e Hoffenheim. A pena, no entanto, não impede que ele atue na Liga dos Campeões, dia 18 de fevereiro, pelas oitavas de final.