Huntelaar garante vitória do Schalke 04 sobre o Augsburg

Klaas-Jan Huntelaar converteu a única chance real do Schalke 04 no jogo e assegurou a vitória magra por 1 x 0 sobre o Augsburg nesta sexta-feira, levando o time ao sétimo lugar no Campeonato Alemão, sete pontos atrás do líder Bayern de Munique.

Foi a segunda vitória em três jogos no torneio para o treinador Roberto Di Matteo, que assumiu o lugar de Jens Keller neste mês, mas sua equipe parecia longe de convencer pouco antes da viagem para Lisboa para enfrentar o Sporting na Liga dos Campeões na próxima semana.