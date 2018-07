Huntelaar marca dois em empate do Schalke na estreia

GELSENKIRCHEN - O Campeonato Alemão teve apenas dois jogos neste domingo, no fechamento da rodada inaugural da competição, mas não faltaram gols. Em apenas duas partidas, as redes foram balançadas 11 vezes, com destaque para o holandês Huntelaar, ex-Real Madrid, que já marcou duas vezes.

O centroavante fez os dois primeiros do Schalke 04 no empate em 3 a 3 com o Hamburgo, em Gelsenkirchen. O compatriota e ex-companheiro dele de seleção holandesa Peter van der Vaart marcou para os visitantes. Beister e Sobiech pelo Hamburgo e depois Szalai pelo Schalke também deixaram as suas marcas.

Outro que marcou duas vezes foi Nicolai Muller, principal responsável pela vitória do Mainz sobre Stuttgart, por 3 a 2, em casa. O japonês Okazaki fez o outro gol do time de Mainz, enquanto Ibisevic e Harnik anotaram para os visitantes.

Ao término da primeira rodada, o Campeonato Alemão tem o Hertha Berlin na liderança, seguido dos favoritos Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen e Bayer de Munique. A segunda rodada acontece no próximo fim de semana.