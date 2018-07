Huntelaar tem pena reduzida após apelação do Schalke 04 ser aceita

Punido na última segunda-feira com uma suspensão de seis jogos pelo pontapé que acertou em um adversário em jogo contra o Hannover, no último sábado, pelo Campeonato Alemão, o atacante Klaas-Jan Huntelaar, do Schalke 04, teve sua pena reduzida para quatro partidas nesta quarta.

A nova decisão da Federação Alemã de Futebol foi tomada após o Schalke apelar contra a sanção, que agora foi reformada e permitirá que o jogador holandês esteja em campo no clássico diante do Borussia Dortmund, no final deste mês, na casa do adversário.

Por causa da punição, Huntelaar não pôde enfrentar o Bayern de Munique no jogo que terminou empatado por 1 a 1, na última terça-feira. E ele ainda vai desfalcar a equipe nos confrontos com Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen.

A revisão da punição, porém, prevê que os dois jogos que foram retirados da pena inicialmente imposta ficaram em suspenso. Ou seja, poderão ser aplicados se o atacante voltar a ser expulso dentro de um período de um ano, a vencer no próximo dia 30 de janeiro.

A pena atual também não impede que Huntelaar atue na Liga dos Campeões, no próximo dia 18, contra o Real Madrid, na Alemanha, pelas oitavas de final da competição.