Huracán e Santa Fé empatam em 0 a 0 no 1º jogo da decisão da Sul-Americana

A torcida fez sua parte no Estádio El Palacio, lotou, fez festa, mas não conseguiu empurrar o Huracán rumo ao título. Quem teve a melhor chance ao longo dos 90 minutos foi o Santa Fé. Logo aos 16 minutos, Angulo aproveitou cruzamento da esquerda e desviou no travessão.

Na etapa final, o Huracán melhorou e parou no goleiro Zapata duas vezes, mas não tirou o zero do placar. A partida de volta está marcada para o Estádio El Campin, em Bogotá, na próxima quarta-feira. Não há a regra do gol fora de casa, portanto, qualquer novo empate leva a decisão para a prorrogação. Quem vencer, será o campeão.