Huracán empata, tira 100% do Nacional e passa na Libertadores

A Copa Libertadores conheceu nesta terça-feira mais um time classificado - agora 11 no total - às oitavas de final. É o Huracán, da Argentina, que conseguiu a façanha de tirar os 100% de aproveitamento do Atlético Nacional, da Colômbia, ao empatar sem gols fora de casa, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela sexta e última rodada do Grupo 4.

Com oito pontos, o time argentino foi beneficiado pela derrota de virada do Sporting Cristal, do Peru, para o eliminado Peñarol por 4 a 3, em Montevidéu, no Uruguai - o time visitante chegou a abrir 3 a 1 e esperava uma derrota do Huracán na Colômbia. O clube de Buenos Aires, assim, ficou em segundo na chave com três pontos a mais que os uruguaios e quatro à frente dos peruanos, que terminaram na lanterna.

Já o Atlético Nacional fechou a fase de grupos com a melhor campanha no geral e terá a vantagem de decidir os mata-mata em casa até uma possível final. O time colombiano somou 16 pontos com cinco vitórias e um empate, com a incrível marca de 12 gols marcados e nenhum sofrido.