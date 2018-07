Huracán passa pelo Alianza Lima em jogo com briga de torcida

Com um empate por 0 a 0 com o Alianza Lima, nesta terça-feira à noite, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da fase preliminar da Copa Libertadores, o Huracán se garantiu na próxima fase da competição continental.

O time argentino, que defendia larga vantagem após ter goleado por 4 a 0, no Peru, no confronto de ida, irá integrar o Grupo 3 do torneio, ao lado do atual bicampeão brasileiro, Cruzeiro, do Mineiros, da Venezuela, e do Universitario de Sucre, da Bolívia.

O jogo teve cenas de violência na arquibancada do estádio Parque Patricios. Segundo a imprensa peruana, torcedores do Alianz Lima brigaram entre si e chegaram até mesmo a causar sangramentos. O motivo do conflito não foi esclarecido, mas ocorre em uma época tensa para o clube. Na última semana, torcedores invadiram o vestiário da equipe para agredir atletas e na chegada à Argentina o elenco e o técnico Guillermo Sanguinetti foram vaiados.