Huracán x Cruzeiro: saiba onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Huracán e Cruzeiro estreiam na Copa Libertadores nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio El Palacio, em Buenos Aires, em duelo válido pelo Grupo B da competição, que conta ainda com Deportivo Lara-VEN e Emelec-EQU.

Onde assistir Huracán x Cruzeiro?

Huracán x Cruzeiro terá transmissão pelo Facebook e acompanhamento em tempo real do Estado. O time argentino se classificou para o torneio continental por ter ficado em quarto lugar no Campeonato Argentino 2017/18. Já o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil do ano passado, derrotando o Corinthians na decisão.

Em razão do Carnaval, o Cruzeiro teve bastante tempo para se preparar. A equipe comandada por Mano Menezes não joga desde o dia 24 de fevereiro, quando empatou fora de casa com o URT por 1 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Após enfrentar o Huracán, os próximos compromissos do time celeste na Libertadores são contra o Deportivo Lara (em casa, dia 13) e Emelec (fora, dia 3 de abril).

O Huracán aparece em sétimo no Campeonato Argentino (que é disputado por 26 clubes) e vem de cinco rodadas sem vencer – empatou dois e perdeu três jogos. Na última rodada do Argentino, perdeu fora de casa para o Patronato por 1 a 0.