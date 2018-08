Hyoran cobra humildade do Palmeiras: 'Estamos classificados? Ainda não'

O elenco do Palmeiras tem repetido nos últimos dias a necessidade de não se acomodar com a vantagem de 2 a 0 construída sobre o Cerro Porteño para o jogo pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira. O meia Hyoran, que foi titular na partida de ida, em Assunção, reforçou o discurso nesta terça-feira, ao cobrar humildade do time antes do reencontro com os paraguaios.

No começo do mês, o time alviverde construiu boa vantagem diante dos paraguaios e pode até perder por um gol de diferença no Allianz Parque que estará classificado. "Claro que fizemos um bom placar jogando fora de casa. Fomos melhores e vencemos. Mas estamos classificados? Estamos na próxima fase? Ainda não. Então não tem o que comemorar. É foco e humildade", disse Hyoran.

Para se blindar contra o favoritismo, o técnico Luiz Felipe Scolari fechou os treinos nos últimos dias e cobrou do time seriedade. O Palmeiras está invicto nesta Libertadores e teve a melhor campanha da fase de grupos da competição. "É Libertadores e tem o Cerro do outro lado, uma equipe de tradição. Temos que jogar nosso jogo pensando em vencer", afirmou o jogador.

A equipe alviverde faz na tarde desta quarta-feira o último treino antes de enfrentar o clube paraguaio. A atividade será na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa. A tendência é o time ser escalado com: Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja.