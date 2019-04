Hyoran comemora passes para gol e diz sonhar com bicampeonato brasileiro

O meia Hyoran, do Palmeiras, comemorou nesta sexta-feira a participação decisiva na vitória de 4 a 0 do time sobre o Melgar, no Peru, pela Copa Libertadores. Apesar de entrar só no segundo tempo, o jogador deu dois passes para gols e disse depois da partida que sonha agora em conseguir o segundo título seguido do Campeonato Brasileiro, competição que tem início neste fim de semana.

Hyoran atuou apenas no segundo tempo da partida, na vaga de Zé Rafael, e deu assistências para os gols de Gustavo Scarpa e Moisés. Com a goleada por 4 a 0, o Palmeiras garantiu classificação antecipada às quartas de final da Libertadores e tirou do San Lorenzo a liderança do grupo. "Tenho a consciência que a concorrência é muito grande. Por isso, sempre que tenho a oportunidade de jogar procuro dar o meu melhor. Fui abençoado com mais essas duas assistências e pude ajudar o time nesta classificação", disse.

O jogador do Palmeiras está no clube desde 2017 e vibrou com nova atuação decisiva na Libertadores. Apesar de não ter sido inscrito para a disputa do Campeonato Paulista, o meia tem atuado com regularidade no torneio continental e chegou a marcar gol na vitória por 3 a 0 sobre o Junior Barranquilla. O próximo compromisso da equipe será no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Fortaleza, no Allianz Parque.

"Para mim significa muito jogar mais um Brasileirão. Ano passado foi muito especial ser campeão. Sonho com mais um título da Série A. Acredito que estamos no caminho certo. Nosso grupo é muito unido e o trabalho da comissão técnica é sensacional", elogiou Hyoran. Depois da vitória no Peru, o Palmeiras volta aos treinos neste sábado, na Academia de Futebol.