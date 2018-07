Hyoran dedica gol no clássico para o filho: 'Não tinha feito um pra ele'

O dia seguinte de Hyoran à vitória do Palmeiras no clássico sobre o São Paulo foi inteiramente dedicado à família. O meia marcou o primeiro gol dele com a camisa do clube nos 4 a 2 no Allianz Parque, realizou um sonho e procurou oferecer o feito à esposa e ao filho de quatro meses, que ainda não era nascido quando o pai tinha marcado um gol pela última vez, ainda no ano passado.

Hyoran, ex-Chapecoense, marcou o 10º gol da carreira e encerrou a vitória pelo Campeonato Brasileiro, em uma homenagem ao filho Isaac e à mulher Andressa. "Ele já tem quatro meses e ainda não tinha feito um pra ele. Esse gol foi mais do que especial e vai pra eles. É a família que sempre está do teu lado todos os dias, te apoiando independente se o momento é bom ou ruim. Agora está pago. Demorou, mas enfim saiu esse gol", afirmou.

O meia não entrava em um jogo pela equipe desde 7 de junho, contra o Coritiba. As poucas oportunidades pelo time não o desanimaram. "Tinha certeza que se a oportunidade chegasse eu ia estar muito bem preparado. Sempre falava isso. Fui paciente e esperei", disse. Hyoran veio no começo do ano para o Palmeiras e nos primeiros meses cumpriu o programa de reforço muscular antes de estrear em competições oficiais.

No dia seguinte ao primeiro gol, o jogador viajou para visitar parentes e aproveitar os dois dias de folga do Palmeiras junto com a família. "Poder reencontrar sua família, seus amigos, depois de uma vitória num jogo importante e um gol é especial demais. Estou curtindo essa pequena folga com eles, que sempre me deram forças", comentou.