Hyoran exalta elenco do Atlético-MG: 'Nosso objetivo é o título'

Eleito o melhor jogador na vitória do Atlético-MG em cima do Botafogo, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, pela abertura da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Hyoran reforçou que, mesmo com várias baixas devido à covid-19, o elenco atleticano correspondeu outra vez e vai seguir atrás do título.

"Esta vitória mostra que o Atlético tem um elenco forte e que podemos continuar seguindo atrás do nosso maior objetivo, que é o título", ressaltou o jogador.

Sobre a doença que tem incomodado o mundo e, agora, afeta com mais força o futebol brasileiro, ele diz ser mais um obstáculo a ser superado. "Na verdade, todos os times estão com este problema. Nós temos também que superar isso. Graças a Deus, por enquanto, estou livre da doença. Consegui fazer uma grande partida e o importante foi vencer", completou.

Com 42 pontos, o Atlético-MG lidera com três pontos de vantagem sobre o Flamengo, com 39 e um jogo a menos, além de ter quatro pontos na frente do São Paulo, com 38 pontos, em terceiro lugar, mas que tem três jogos a menos - 20 a 23.