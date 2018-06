Hyoran vê pressão variar entre extremos no Palmeiras: 'Aqui é oito ou 80'

Provável titular neste domingo diante do Ceará, em Fortaleza, o meia Hyoran diz ver a pressão variar entre extremos no Palmeiras. O jogador diz entender, mas reconhece que o clima às vezes prejudica o trabalho do time.

O momento é bom para o time de Roger Machado. Criticado após três jogos sem vencer, derrotou o São Paulo e o Grêmio e agora vai com moral para o duelo no Nordeste. "Aqui a gente vive num extremo, é oito ou 80", disse o jogador, à ESPN.

"Mas o importante é nossa convicção dentro do grupo. A gente sabe que não é farra. O importante é não perder o foco e não deixar essa pressão tirar o nosso foco e nos desconcentrar. Conseguimos lidar, mas as vezes atrapalha um pouco, mas conseguimos superar", completa.

O jogador comemora seu bom momento no time, em que conseguiu ter sequência como titular. "Com certeza estou num momento muito bom. Estou feliz com nossa recuperação, essa excelente vitória que tivemos na última rodada. Isso é importante, dá um up, confiança para o elenco, para o Roger (Machado)."