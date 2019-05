Iago desfalcará Inter, mas festeja 'sonho' realizado com convocação

O lateral-esquerdo Iago, titular da lateral-esquerda do Internacional, afirmou, nesta quinta-feira, que será um "sonho" vestir a camisa da seleção brasileira olímpica na disputa do Torneio Internacional Maurice Rivello, que era chamado de Torneio de Toulon, na França. Será a primeira competição preparatória da equipe do técnico André Jardine de olho no Torneio Pré-Olímpico, que está marcado para janeiro, na Colômbia - a competição vai classificar duas seleções para os Jogos de Tóquio.

Em entrevista coletiva, o defensor não escondeu a felicidade, mas, ao mesmo tempo, mostrou-se surpreso. Ele se tornou titular do Inter na lateral-esquerda em 2018, após lesão de Uendel.

"Foi surpresa, mesmo. É o sonho de todo o jogador chegar à seleção. É um mérito. Joguei todo o ano passado e segui neste ano. É merecido. Chegar a esse ponto é muito bom para mim. Sempre procuro evoluir, melhorar o que está faltando", disse.

A convocação vai deixar Iago fora da equipe do Inter por quatro partidas. Mas a diretoria acredita que a presença dele na seleção olímpica valorizará ainda mais o atleta, que estaria na mira de clubes europeus. Iago atuou em 20 jogos em 2019 e soma 77 com a camisa do Inter.

"Todos os jogadores sonham em jogar na Europa. Eu tenho esse objetivo. Estou me preparando, caso chegue a proposta, vou ficar muito feliz em dar esse passo na vida. Mas agora estou focado no Inter. Tem mais alguns jogos para desenvolver o melhor futebol e ajudar a equipe. Procuro viver o presente. Se tiver que aparecer alguma coisa, meu empresário e a diretoria vão resolver", disse o atleta, de 22 anos.