Iago evita comentar possível saída do Inter: 'Procuro nem me envolver'

O lateral-esquerdo Iago, de 22 anos, atuou em 19 jogos pelo Internacional nesta temporada e poderá deixar o clube na próxima janela de transferências para o futebol europeu, no meio do ano. A diretoria do clube gaúcho admitiu que empresários europeus estão monitorando o jogador nas últimas partidas. Mas ele evita comentar a possibilidade de deixar o time.

O comando do time gaúcho reconheceu após o duelo com o River Plate que está aberta a receber propostas por Iago. "Eu deixo com o meu empresário e a direção. Procuro nem me envolver e só mostrar meu futebol em campo", disse o lateral, que estaria na mira do Porto, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira.

Titular desde o ano passado, Iago ganhou a disputa pela titularidade contra o experiente Uendel e é um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Odair Hellmann, apesar de algumas atuações irregulares, como ele próprio admitiu nesta quinta.

"É normal um jogador da base subir e ter oscilações. Sempre procuro melhorar o que preciso. Estou em um bom momento, o time todo também. Busco trabalhar para melhorar sempre e as coisas acontecerem ao natural."

O lateral aproveitou a sua entrevista coletiva para sair em defesa do goleiro Marcelo Lomba, criticado após falhar no segundo gol do River Plate, no empate por 2 a 2, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. "Erros acontecem. Nosso grupo é acolhedor. Conversamos muito. Ele tem muito crédito. Nos salvou em várias partidas. Já passou. Estamos focados no próximo jogo."

O elenco do Inter se reapresentou nesta quinta-feira à tarde para começar a preparação para o jogo com o Cruzeiro, domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16 horas, no Beira-Rio.