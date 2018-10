Iago lamenta ausências e aposta na força do Inter em casa para bater Atlético-PR

Passada a decepção com o empate diante do Vasco, na última sexta-feira, que impediu sua aproximação do líder Palmeiras, o Internacional já mira o Atlético-PR, adversário deste domingo no Beira-Rio. Para o confronto, o time gaúcho não poderá contar com os volantes Rodrigo Dourado e Edenilson, além do atacante Jonatan Álvez, todos suspensos.

O lateral Iago lamentou as baixas nesta segunda-feira, principalmente as dos titulares Dourado e Edenilson, dois dos principais nomes do meio de campo colorado. "Os dois são fundamentais para o time, mas temos um grupo qualificado. Tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado", considerou.

Sem a dupla, que compõe com Patrick o elogiado setor, o time se apoia em sua força em casa para superar o adversário no domingo. Afinal, o Inter é o único dos 20 participantes do Brasileirão que ainda não foi derrotado como mandante. Em 15 partidas, foram 11 vitórias e quatro empates.

"Precisamos entrar focados, como sempre. Somos muito fortes no Beira-Rio. Isso nos fortalece muito. É manter o empenho para que a gente consiga fazer um bom jogo e sair com a vitória. Temos um grupo qualificado, com ótimos jogadores", apontou.

O elenco colorado se reapresentou nesta segunda-feira no CT do Parque Gigante e realizou trabalhos físicos. O técnico Odair Hellmann deverá definir os substitutos de Dourado e Edenilson ao longo da semana. O Inter é o terceiro colocado do Brasileirão, com 58 pontos, cinco atrás do Palmeiras.