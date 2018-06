Iago Maidana é afastado do Atlético-MG após uso de medicamento proibido

O Atlético-MG informou nesta sexta-feira o afastamento por tempo indeterminado do zagueiro Iago Maidana. De forma surpreendente, o clube convocou um pronunciamento do médico Marcus Vinicius, que revelou que o atleta utilizou nesta semana um medicamento listado como proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada).

"Para nossa surpresa, na folga da segunda-feira, o atleta Iago Maidana procurou um médico devido a uma otite. E o médico, sem o conhecimento das práticas do esporte, deu ao atleta um medicamento proibido pela Wada. Então, fizemos uma consulta junto à CBF e foi confirmado que o atleta está temporariamente afastado de qualquer competição, até que a gente tenha segurança de que o medicamento já foi eliminado do organismo dele", explicou.

Marcus Vinicius evitou fazer críticas diretas ao jogador, mas deixou claro o descontentamento com a postura adotada por Maidana. Isso porque, de acordo com ele, os atletas são aconselhados frequentemente a não se medicarem antes de consultar o departamento médico do clube.

"No início de cada ano, fazemos um comunicado, informando a eles por escrito todas as normas de convivência que precisamos para que o clube funcione de forma organizada. Nesse comunicado, está incluso a visita e o uso de medicamentos fora do prescrito pelos médicos do clube. Além disso, faço uma reunião com todos eles para explicar pessoalmente e abrir para quaisquer dúvidas que eles possam ter", relatou.

Contratado para esta temporada após se destacar pelo Paraná, Iago Maidana é o principal reserva para a defesa do Atlético-MG. Com o afastamento, porém, ele está fora da primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro diante do Cruzeiro, neste domingo, no Independência, e deve ser desfalque também para a segunda, no fim de semana que vem, no Mineirão.