Iago Maidana marca e Atlético-MG vence jogo-treino contra o Guarani-MG

O Atlético Mineiro obteve uma tranquila vitória em seu primeiro jogo-treino da temporada. Em duelo com dois tempos de 50 minutos disputado neste domingo, na Cidade do Galo, a equipe do técnico Oswaldo de Oliveira superou o Guarani de Divinópolis por 2 a 0.

Reforços para a próxima temporada, o volante Arouca e os atacantes Erik e Róger Guedes participaram da partida. Mas o destaque ficou para o zagueiro Iago Maidana, novo contratado que marcou o segundo gol do jogo-treino.

Durante o primeiro tempo, Oswaldo de Oliveira escalou um time quase todo formado por reservas: Victor; Patric, Bremer, Mancini e Danilo; Yago, Gustavo Blanco e Valdívia; Hyuri, Erik e Carlos. E, com essa formação, que deve atuar na estreia do Campeonato Mineiro, fez 1 a 0 com um gol de cabeça do meio-campista Gustavo Blanco.

Já na etapa final, quando Maidana definiu o placar também de cabeça, o Atlético Mineiro atuou com um time mais próximo do que deve ser a base para o ano: Michael; Nathan, Maidana, Gabriel e Fábio Santos; Arouca, Elias (Roger Bernardo), Cazares e Otero (Marco Túlio); Róger Guedes (Luan) e Ricardo Oliveira.

A atividade não contou com a presença dos laterais Carlos César e Samuel Xavier, além dos zagueiros Felipe Santana e Leonardo Silva, que fizeram um trabalho à parte na academia. O Atlético faz sua estreia no Mineiro na próxima quinta-feira, contra o Boa, em Varginha.